Ски-альпинизм. Кубок мира. Филиппов занял 17-е место в вертикальной гонке, победил швейцарец Бонне

Ранее Филиппов стал третьим в олимпийской дисциплине спринт.
Кубок мира по ски-альпинизму.
Куршевель, Франция.
Мужчины.
Вертикальная гонка.
1. Реми Бонне (Швейцария) — 20.02,5.
2. Орельен Гай (Швейцария) — 1.06,4.
3. Ориол Кардона (Испания) — 1.10,4…
17. Никита Филиппов (Россия) — 2.03,5…
53. Андрей Федоров (Россия) — 4.05,4.
60. Даниил Слушкин (Россия) — 4.33,7.
68. Александр Антонов (Россия) — 5.18,3.
76. Павел Якимов (Россия) — 6.16,5.
