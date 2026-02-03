Ричмонд
Симон Фуркад: «Мне нравилось выступать с российскими спортсменами. Считаю, что уровень Кубка мира был выше, когда они участвовали»

Тренер сборной Франции, чемпион мира по биатлону Симон Фуркад надеется, что российских биатлонистов как можно скорее допустят к международным турнирам.

Источник: Спортс"

— Скучаете по российским этапам в Ханты-Мансийске, Тюмени? Вы всегда поддерживали российских спортсменов, что думаете об их возвращении на Кубок мира?

— Думаю, вы знаете мое мнение, я уже много раз высказывал его. Конечно, я люблю Ханты-Мансийск, Тюмень. Мне нравилось каждый раз бывать в России. Это всегда было отличное время, отличная атмосфера. И я очень любил там участвовать в гонках.

Мне нравилось выступать с российскими спортсменами, и я считаю, что уровень Кубка мира был выше, когда они здесь выступали. Из-за решения, которое не зависит от меня, сейчас мы не можем соревноваться с российскими спортсменами или проводить этапы в России. Я надеюсь, что это изменится в ближайшее время, — сказал Фуркад в интервью на ютуб-канале Okko.