Олимпиада-2026. Керлинг. Дабл-микст. Швеция сыграет с Великобританией, США встретятся с Канадой и другие матчи

Матчи в этой дисциплине состоят из восьми эндов — в каждом команды выпускают по пять камней. Очки начисляются за камни, которые стоят ближе к центру «дома» по сравнению с камнями соперника. Побеждает команда, набравшая больше очков по итогам финального энда.
Действующими чемпионами в дабл-миксте являются итальянцы Стефания Константини и Амос Мозанер. Соревнования по керлингу проходят на Олимпийском стадионе в Кортине.
Олимпийские игры-2026.
Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия.
Дабл-микст.
5-я сессия.
Швеция — Великобритания — 12.05.
Италия — Швейцария — 12.05.
США — Канада — 12.05.
6-я сессия.
Чехия — США — 16.35.
Италия — Эстония — 16.35.
Южная Корея — Великобритания — 16.35.
Швеция — Норвегия — 16.35.
Турнирное положение: Канада — 3 победы (3 игры), Великобритания — 3 (3), США — 2 (2), Швейцария — 2 (3), Швеция — 2 (3), Италия — 1 (2), Эстония — 1 (3), Чехия — 0 (3), Южная Корея — 0 (3), Норвегия — 0 (3).
Составы команд.
Италия: Стефания Константини — Амос Мозанер.
Канада: Джоселин Петерман — Бретт Галлант.
Чехия: Юлия Зелингрова — Вит Хабичовский.
Эстония: Мари Калдвеэ — Харри Лилл.
Великобритания: Дженнифер Доддс — Брюс Моуэт.
Южная Корея: Ким Сон Ен — Чон Ен Сок.
Норвегия: Кристин Скаслиен — Магнус Недреготтен.
Швейцария: Бриар Шваллер-Хюрлиман — Янник Шваллер.
Швеция: Изабелла Врано — Расмус Врано.
США: Кори Тиес — Кори Дропкин.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское. В полуфинал выходят 4 лучшие команды. Прямую трансляцию игр покажет Okko.