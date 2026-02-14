Олимпиада-2026. Керлинг. Чехия сыграет с Великобританией, Швейцария встретится с Канадой, другие матчи

Олимпийские игры-2026.
Кортина-д’Ампеццо, Италия.
Мужчины.
Групповой этап / 5-я сессия.
Чехия — Великобритания — 16.05.
Швеция — Китай — 16.05.
Швейцария — Канада — 16.05.
Германия — США — 16.05.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
Турнирное положение: Канада — 3 победы (3 игры), Швейцария — 3 (3), Великобритания — 2 (3), Германия — 2 (3), Италия — 2 (3), Норвегия — 2 (3), США — 1 (3), Китай — 0 (3), Чехия — 0 (3), Швеция — 0 (3).
