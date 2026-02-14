Ричмонд
Олимпиада-2026. Керлинг. Чехия сыграет с Великобританией, Швейцария встретится с Канадой, другие матчи

14 февраля на Олимпийских играх в Италии пройдут матчи группового этапа мужского турнира по керлингу.

Олимпийские игры-2026.

Кортина-д’Ампеццо, Италия.

Мужчины.

Групповой этап / 5-я сессия.

Чехия — Великобритания — 16.05.

Швеция — Китай — 16.05.

Швейцария — Канада — 16.05.

Германия — США — 16.05.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.

Турнирное положение: Канада — 3 победы (3 игры), Швейцария — 3 (3), Великобритания — 2 (3), Германия — 2 (3), Италия — 2 (3), Норвегия — 2 (3), США — 1 (3), Китай — 0 (3), Чехия — 0 (3), Швеция — 0 (3).

