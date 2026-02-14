Олимпиада-2026. Керлинг (жен). Италия сыграет с Китаем, Великобритания против Канады, другие матчи

Олимпийские игры-2026.
Кортина-д’Ампеццо, Италия.
Женщины.
Групповой этап.
4-я сессия.
Италия — Китай — 11.05.
Великобритания — Канада — 11.05.
Швейцария — Япония — 11.05.
5-я сессия.
Канада — Швейцария — 21.05.
Япония — США — 21.05.
Южная Корея — Дания — 21.05.
Италия — Швеция — 21.05.
Турнирное положение: Швеция — 3 победы (3 игры), Швейцария — 2 (2), Южная Корея — 2 (3), США — 2 (3), Канада — 1 (2), Китай — 1 (2), Дания — 1 (3), Великобритания — 0 (2), Италия — 0 (2), Япония — 0 (2).
