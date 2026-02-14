Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Олимпиада-2026. Керлинг (жен). Италия сыграет с Китаем, Великобритания против Канады, другие матчи

14 февраля на Олимпийских играх пройдут матчи группового этапа женского турнира по керлингу.

Олимпийские игры-2026.

Кортина-д’Ампеццо, Италия.

Женщины.

Групповой этап.

4-я сессия.

Италия — Китай — 11.05.

Великобритания — Канада — 11.05.

Швейцария — Япония — 11.05.

5-я сессия.

Канада — Швейцария — 21.05.

Япония — США — 21.05.

Южная Корея — Дания — 21.05.

Италия — Швеция — 21.05.

Турнирное положение: Швеция — 3 победы (3 игры), Швейцария — 2 (2), Южная Корея — 2 (3), США — 2 (3), Канада — 1 (2), Китай — 1 (2), Дания — 1 (3), Великобритания — 0 (2), Италия — 0 (2), Япония — 0 (2).

Узнать больше по теме
Керлинг: правила, особенности и развитие в России
Как профессиональный вид спорта керлинг начал активно развиваться в нашей стране с 1991 года. С тех пор он приобрел популярность среди зрителей и спортсменов благодаря активной популяризации и успехам российских команд на международных соревнованиях. Тем не менее «шашки на льду» по-прежнему остаются непонятным феноменом для большинства любителей спорта.
Читать дальше