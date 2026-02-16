Олимпиада-2026. Керлинг. Великобритания сыграет с Норвегией, Чехия против Канады и другие матчи

Олимпиада-2026.
Кортина-д’Ампеццо, Италия.
Мужчины.
Групповой этап.
8-я сессия.
Великобритания — Норвегия — 16.05.
Чехия — Канада — 16.05.
Швеция — Германия — 16.05.
Италия — Китай — 16.05.
Турнирное положение: Швейцария — 5 побед (5 игр), Канада — 4 (5), Великобритания — 4 (6), США — 4 (6), Италия — 3 (5), Норвегия — 3 (5), Германия — 2 (5), Швеция — 1 (5), Китай — 0 (5), Чехия — 0 (5).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
