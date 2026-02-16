Ричмонд
Олимпиада-2026. Керлинг. Великобритания сыграет с Норвегией, Чехия против Канады и другие матчи

16 февраля на Олимпийских играх в Италии пройдут матчи группового этапа мужского турнира по керлингу.

Олимпиада-2026.

Кортина-д’Ампеццо, Италия.

Мужчины.

Групповой этап.

8-я сессия.

Великобритания — Норвегия — 16.05.

Чехия — Канада — 16.05.

Швеция — Германия — 16.05.

Италия — Китай — 16.05.

Турнирное положение: Швейцария — 5 побед (5 игр), Канада — 4 (5), Великобритания — 4 (6), США — 4 (6), Италия — 3 (5), Норвегия — 3 (5), Германия — 2 (5), Швеция — 1 (5), Китай — 0 (5), Чехия — 0 (5).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.

Узнать больше по теме
Керлинг: правила, особенности и развитие в России
Как профессиональный вид спорта керлинг начал активно развиваться в нашей стране с 1991 года. С тех пор он приобрел популярность среди зрителей и спортсменов благодаря активной популяризации и успехам российских команд на международных соревнованиях. Тем не менее «шашки на льду» по-прежнему остаются непонятным феноменом для большинства любителей спорта.
Читать дальше