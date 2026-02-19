Филиппов в марте выступит на чемпионате Европы по ски-альпинизму в Азербайджане

Сегодня Филиппов взял серебро в спринтерской гонке на Олимпиаде-2026 в Италии.
«Он будет выступать на чемпионате Европы в Азербайджане. Туда допустили взрослых в нейтральном статусе, а дети будут выступать с флагом», — сказал Романов.
Чемпионат Европы по ски-альпинизму пройдет в азербайджанском Шахдаге с 4 по 8 марта.
«Сказал себе: потерпи три забега — и можно кайфовать всю жизнь». Первая медаль России на Олимпиаде-2026.
