Олимпиада-2026. Керлинг (жен). ½ финала. Канада сыграет со Швецией, США против Швейцарии

20 февраля на Олимпиаде в Италии пройдут матчи ½ финала женского турнира по керлингу.

Олимпиада-2026.

Кортина-д’Ампеццо, Италия.

Женщины.

½ финала.

Канада — Швеция — 16:05.

США — Швейцария — 16:05.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.

