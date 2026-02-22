Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Олимпиада-2026. Бобслей. Экипажи Лохнера, Фридриха и Аммура поборются за медали в четверках

22 февраля на Олимпиаде-2022 в Италии бобслеисты разыграют медали в четверках.

Олимпиада-2026.

Кортина-д’Ампеццо, Италия.

Бобслей.

Четверки, мужчины.

Начало третьего заезда — 12:00, начало четвертого заезда — 14:15 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.

После 2 заездов из 4.

1. Йоханнес Лохнер, Торстен Маргис, Йорн Венцель, Георг Фляйшхауэр (Германия) — 1.48,61.

2. Франческо Фридрих, Маттиас Зоммер, Александер Шуллер, Феликс Штрауб (Германия) — 0,43.

3. Адам Аммур, Иссам Аммур, Йозуа Таше, Александер Шаллер (Германия) — 0,59.

4. Михаэль Фогт, Андреас Хаас, Амаду Давид Ндиайе, Марио Эберхард (Швейцария) — 0,71.

5. Патрик Баумгартнер, Лоренцо Билотти, Эрик Фантаццини, Роберт Мирча (Италия) — 0,78.

6. Седрик Фолладор, Лука Ролли, Тим Аннен, Омар Фогеле (Швейцария) — 0,79.