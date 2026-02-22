Олимпиада-2026. Бобслей. Экипажи Лохнера, Фридриха и Аммура поборются за медали в четверках

Олимпиада-2026.
Кортина-д’Ампеццо, Италия.
Бобслей.
Четверки, мужчины.
Начало третьего заезда — 12:00, начало четвертого заезда — 14:15 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.
После 2 заездов из 4.
1. Йоханнес Лохнер, Торстен Маргис, Йорн Венцель, Георг Фляйшхауэр (Германия) — 1.48,61.
2. Франческо Фридрих, Маттиас Зоммер, Александер Шуллер, Феликс Штрауб (Германия) — 0,43.
3. Адам Аммур, Иссам Аммур, Йозуа Таше, Александер Шаллер (Германия) — 0,59.
4. Михаэль Фогт, Андреас Хаас, Амаду Давид Ндиайе, Марио Эберхард (Швейцария) — 0,71.
5. Патрик Баумгартнер, Лоренцо Билотти, Эрик Фантаццини, Роберт Мирча (Италия) — 0,78.
6. Седрик Фолладор, Лука Ролли, Тим Аннен, Омар Фогеле (Швейцария) — 0,79.