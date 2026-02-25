Ричмонд
Джанни Инфантино уверен, что матчи ЧМ-2026 пройдут в Мексике

Глава международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино уверен в проведении матчей чемпионата мира-2026 в Мексике.

Источник: Спорт-Экспресс

«Очень воодушевлен, все будет хорошо. Это будет зрелищно», — сказал Инфантино в колумбийском городе Барранкилья.

22 февраля министерство обороны Мексики провело спецоперацию по захвату лидера наркокартеля Рубена Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо. Он скончался от ранений при транспортировке в Мехико. После этого в ряде городов и муниципалитетов начались беспорядки, в том числе в городе Гвадалахара, где должен пройти ЧМ-2026.

Чемпионат мира 2026 года впервые пройдет с участием 48 национальных команд и станет первым, который примут три страны — США, Канада и Мексика. Турнир продлится с 11 июня по 19 июля.

