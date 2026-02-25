Джанни Инфантино уверен, что матчи ЧМ-2026 пройдут в Мексике

22 февраля министерство обороны Мексики провело спецоперацию по захвату лидера наркокартеля Рубена Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо. Он скончался от ранений при транспортировке в Мехико. После этого в ряде городов и муниципалитетов начались беспорядки, в том числе в городе Гвадалахара, где должен пройти ЧМ-2026.