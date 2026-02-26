Познер считает, что на Олимпиадах все спортсмены должны выступать без флага: «Это было бы отлично»

— Да. Это было бы отлично. Конечно, когда играет команда, она волей-неволей будет представлять свою страну. И я понимаю, что людям на трибунах приятно размахивать своим флагом. Все это замечательно ровно до тех пор, пока не перерастает в шовинизм, национализм и чувство превосходства над другими. А вот это уже отвратительно, — сказал Познер в интервью «Советскому спорту».