Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чемпионат России по волейболу. 28-й тур. Петербургский «Зенит» сыграет с «Факелом», другие матчи

С 28 февраля по 2 марта пройдут матчи 28-го тура мужского чемпионата России по волейболу.

Источник: Спортс"

Суперлига.

Чемпионат России по волейболу.

Мужчины.

28-й тур.

28 февраля.

Зенит Санкт-Петербург — Факел — 17.00.

1 марта.

Кузбасс — Оренбуржье — 13.00.

Локомотив — Енисей — 15.00.

Урал — Динамо Москва — 15.00.

МГТУ — Зенит-Казань — 17.00.

Нова — Газпром-Югра — 17.00.

Белогорье — Динамо-ЛО — 19.00.

2 марта.

Горький — Ярославич — 19.00.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.

Турнирное положение: Зенит-Казань — 25 победы — 2 поражения (73 очка), Динамо Москва — 23−4 (68), Зенит Санкт-Петербург — 22−5 (67), Локомотив — 22−5 (65), Белогорье — 18−9 (55), Динамо-ЛО — 17−10 (47), Нова — 15−12 (44), Енисей — 14−13 (44), Факел — 12−15 (35), Газпром-Югра — 12−15 (34), Урал — 8−19 (27), Горький — 9−18 (24), Оренбуржье — 7−20 (22), Кузбасс — 5−22 (19), Ярославич — 5−22 (16), МГТУ — 2−25 (8).