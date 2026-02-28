Чемпионат России по волейболу. 28-й тур. Петербургский «Зенит» сыграет с «Факелом», другие матчи

Суперлига.
Чемпионат России по волейболу.
Мужчины.
28-й тур.
28 февраля.
Зенит Санкт-Петербург — Факел — 17.00.
1 марта.
Кузбасс — Оренбуржье — 13.00.
Локомотив — Енисей — 15.00.
Урал — Динамо Москва — 15.00.
МГТУ — Зенит-Казань — 17.00.
Нова — Газпром-Югра — 17.00.
Белогорье — Динамо-ЛО — 19.00.
2 марта.
Горький — Ярославич — 19.00.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
Турнирное положение: Зенит-Казань — 25 победы — 2 поражения (73 очка), Динамо Москва — 23−4 (68), Зенит Санкт-Петербург — 22−5 (67), Локомотив — 22−5 (65), Белогорье — 18−9 (55), Динамо-ЛО — 17−10 (47), Нова — 15−12 (44), Енисей — 14−13 (44), Факел — 12−15 (35), Газпром-Югра — 12−15 (34), Урал — 8−19 (27), Горький — 9−18 (24), Оренбуржье — 7−20 (22), Кузбасс — 5−22 (19), Ярославич — 5−22 (16), МГТУ — 2−25 (8).