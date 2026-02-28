Лыжи. Кубок мира. Коростелев, Клэбо, Амундсен, Нюэнгет, Рее, Лапалю, Фермойлен, Барп выступят в скиатлоне

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26.
6-й этап.
Фалун, Швеция.
Мужчины, скиатлон, 10 + 10 км.
Начало — 14:30 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.
Старт-лист.
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия).
2. Харальд Амундсен (Норвегия).
3. Мартин Нюэнгет (Норвегия).
4. Андреас Рее (Норвегия).
5. Элиа Барп (Италия).
6. Юго Лапалю (Франция).
7. Мика Фермойлен (Австрия).
8. Арси Руусканен (Финляндия).
9. Федерико Пеллегрино (Италия).
10. Жюль Лапьер (Франция).
11. Гас Шумахер (США).
12. Савелий Коростелев (Россия).
13. Эндрю Масгрэйв (Великобритания).
14. Ларс Хегген (Норвегия).
15. Густав Берглунд (Швеция).
Расписание шестого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне.