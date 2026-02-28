Ричмонд
Лыжи. Кубок мира. Непряева, Карлссон, Диггинс, Илар, Симпсон-Ларсен, Венг, Далквист, Саннесс, Фоснес пробегут скиатлон

1 марта лыжницы пробегут скиатлон на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.

Источник: Спортс"

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26.

6-й этап.

Фалун, Швеция.

Женщины, скиатлон, 10 + 10 км.

Начало — 18:05 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.

Старт-лист.

1. Джесси Диггинс (США).

2. Моа Илар (Швеция).

3. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия).

4. Хейди Венг (Норвегия).

5. Фрида Карлссон (Швеция).

6. Майя Далквист (Швеция).

7. Пиа Финк (Германия).

8. Хелен Хоффман (Германия).

9. Кристин Фоснес (Норвегия).

10. Нура Саннесс (Норвегия).

11. Юлие Дривенес (Норвегия).

12. Катержина Янатова (Чехия).

13. Надя Келин (Швейцария).

14. Катерина Ганц (Италия).

15. Дарья Непряева (Россия).

Расписание шестого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне.