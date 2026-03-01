Третьяк, Артюхин, Сотникова, Камил Гаджиев, Иванушкин посетили Кубок Байкала. Фетисов, губернатор Кобзев, Коваленко, Касатонов сыграли на пляже Якоби в Иркутске

Турнир посетили 7-кратный чемпион мира по хоккею с мячом, первый вице-президент ФХМР Евгений Иванушкин, президент ФХР Владислав Третьяк, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова, экс-игрок клубов КХЛ Евгений Артюхин, Глава промоушена Fight Nights Камил Гаджиев.
Также в Иркутске в районе пляжа Якоби прошел товарищеский хоккейный матч между командами «Легенды хоккея» и «Любимый Байкал». Капитаном «Легенд хоккея» выступил Вячеслав Фетисов, «Любимый Байкал» возглавил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В состав «Легенд хоккея» также вошли Андрей Коваленко, Алексей Касатонов, Евгений Иванушкин и другие известные игроки. Матч завершился со счетом 4:4.