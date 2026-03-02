Ричмонд
Большунов, Степанова и Спицов выступят в медиаэстафете на чемпионате России по легкой атлетике

Российские лыжники выступят в медиаэстафете на чемпионате России по легкой атлетике в Южно-Сахалинске.

Источник: Спортс"

Эстафета 4×200 м пройдет сегодня, в ней выступят команды, в каждую из которых входит по одному легкоатлету, лыжнику, горнолыжнику и журналисту.

Из лыжников на эстафету заявлены Александр Большунов, Вероника Степанова, Денис Спицов, Екатерина Никитина, Владислав Осипов и Елизавета Маслакова.

Из горнолыжников эстафету побегут Александр Хорошилов, Иван Кузнецов, Александр Андриенко, Степан Журавченко, Иван Мизинцев и Дарина Иохвидович. От легкоатлетов на старт выйдут Андрей Лукин, Андрей Родиков, София Мирошниченко, Виктория Баркова, Алена Михайлович и Дарья Чукшис.

Большунов вошел в команду 2, за которую также побегут горнолыжник Кузнецов, легкоатлетка Мирошниченко и журналист Илья Латыпов.