Карякин об исключении из рейтинга ФИДЕ: «Решение абсолютно политизированное. Направлено против меня лично»

Понятное дело, что они нашли абсолютно формальную причину, за которую зацепились. Это то, что будто бы за 30 дней не была подана заявка. Но если им нужно, они спокойно бы обсчитали, это абсолютнейшая формальность. Просто за что было им зацепиться?