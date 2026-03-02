Ричмонд
Лыжи. Чемпионат России-2026. Горбунова и Степанова, Жамбалова и Пантрина, Истомина и Баранова выступят в командном спринте классическим стилем

3 марта на чемпионате России по лыжам в Южно-Сахалинске пройдет женский командный спринт классическим стилем.

Источник: Спортс"

ФосАгро Чемпионат России по лыжным гонкам-2026.

Южно-Сахалинск.

Женщины.

Командный спринт, классический стиль.

Начало квалификации — 6:00, начало финала — 8:00 по московскому времени, прямая трансляция — «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист.

1. Лидия Горбунова — Вероника Степанова (Татарстан-1).

2. Алиса Жамбалова — Елизавета Пантрина (Тюменская область-1).

3. Екатерина Никитина — Елизавета Шалабода (Москва).

4. Ольга Царева — Дарья Канева (Коми-1).

5. Мария Истомина — Алена Баранова (Ленинградская область-1).

6. Елизавета Маслакова — Екатерина Булычева (Ленинградская область-2).

7. Екатерина Евтягина — Наталья Крамаренко (Свердловская область).

8. Екатерина Мегедь — Христина Мацокина (Татарстан-2).

9. Руслана Дьякова — Ксения Шорохова (Тюменская область-2).

10. Карина Гончарова — Арина Рощина (Тюменская область-3).

11. Милена Габушева — Полина Порошкина (Коми-2).

12. Дарья Белослудцева — Лилия Васильева (Удмуртская Республика-1).

13. Анна Мачехина — Анна Королева (Беларусь).

14. Ульяна Лебедева — Анастасия Кириллова (ХМАО-Югра-1).

15. Анна Кожинова — Софья Кузнецова (Сахалинская область).

17. Екатерина Кипяткова — Диана Соболева (Санкт-Петербург-1).

Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске.