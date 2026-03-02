Лыжи. Чемпионат России-2026. Горбунова и Степанова, Жамбалова и Пантрина, Истомина и Баранова выступят в командном спринте классическим стилем

ФосАгро Чемпионат России по лыжным гонкам-2026.
Южно-Сахалинск.
Женщины.
Командный спринт, классический стиль.
Начало квалификации — 6:00, начало финала — 8:00 по московскому времени, прямая трансляция — «Матч ТВ», «Матч! Арена».
Старт-лист.
1. Лидия Горбунова — Вероника Степанова (Татарстан-1).
2. Алиса Жамбалова — Елизавета Пантрина (Тюменская область-1).
3. Екатерина Никитина — Елизавета Шалабода (Москва).
4. Ольга Царева — Дарья Канева (Коми-1).
5. Мария Истомина — Алена Баранова (Ленинградская область-1).
6. Елизавета Маслакова — Екатерина Булычева (Ленинградская область-2).
7. Екатерина Евтягина — Наталья Крамаренко (Свердловская область).
8. Екатерина Мегедь — Христина Мацокина (Татарстан-2).
9. Руслана Дьякова — Ксения Шорохова (Тюменская область-2).
10. Карина Гончарова — Арина Рощина (Тюменская область-3).
11. Милена Габушева — Полина Порошкина (Коми-2).
12. Дарья Белослудцева — Лилия Васильева (Удмуртская Республика-1).
13. Анна Мачехина — Анна Королева (Беларусь).
14. Ульяна Лебедева — Анастасия Кириллова (ХМАО-Югра-1).
15. Анна Кожинова — Софья Кузнецова (Сахалинская область).
17. Екатерина Кипяткова — Диана Соболева (Санкт-Петербург-1).
Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске.