Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лыжи. Чемпионат России-2026. Горбунов и Большунов, Осипов и Ардашев, Червоткин и Терентьев, Митрошин и Тиунов пробегут командный спринт классическим стилем

3 марта на чемпионате России по лыжам в Южно-Сахалинске пройдет мужской командный спринт классическим стилем.

Источник: Sports

ФосАгро Чемпионат России по лыжным гонкам-2026.

Южно-Сахалинск.

Мужчины.

Командный спринт, классический стиль.

Начало квалификации — 6:30, начало финала — 8:30 по московскому времени, прямая трансляция — «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист.

1. Владислав Осипов — Сергей Ардашев (Татарстан-2).

2. Алексей Червоткин — Александр Терентьев (Тюменская область-1).

3. Иван Горбунов — Александр Большунов (Татарстан-1).

4. Иван Якимушкин — Евгений Белов (Тюменская область-2).

5. Владимир Фролов — Сергей Забалуев (Татарстан-3).

6. Дмитрий Жуль — Данила Карпасюк (Красноярский край-1).

7. Егор Митрошин — Константин Тиунов (ХМАО-Югра-1).

8. Павел Соловьев — Виктор Жуль (Красноярский край-2).

9. Илья Трегубов — Александр Бакуров (Ленинградская область).

10. Денис Филимонов — Владислав Афанасьев (Татарстан-4).

11. Даниил Муралеев — Платон Исламшин (Свердловская область-1).

13. Иван Селезнев — Иван Безматерных (ЯНАО).

14. Данил Нелипа — Алексей Распутин (Москва).

15. Дмитрий Федотов — Матвей Кетов (ХМАО-Югра-2).

Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске.