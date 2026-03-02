Лыжи. Чемпионат России-2026. Горбунов и Большунов, Осипов и Ардашев, Червоткин и Терентьев, Митрошин и Тиунов пробегут командный спринт классическим стилем

ФосАгро Чемпионат России по лыжным гонкам-2026.
Южно-Сахалинск.
Мужчины.
Командный спринт, классический стиль.
Начало квалификации — 6:30, начало финала — 8:30 по московскому времени, прямая трансляция — «Матч ТВ», «Матч! Арена».
Старт-лист.
1. Владислав Осипов — Сергей Ардашев (Татарстан-2).
2. Алексей Червоткин — Александр Терентьев (Тюменская область-1).
3. Иван Горбунов — Александр Большунов (Татарстан-1).
4. Иван Якимушкин — Евгений Белов (Тюменская область-2).
5. Владимир Фролов — Сергей Забалуев (Татарстан-3).
6. Дмитрий Жуль — Данила Карпасюк (Красноярский край-1).
7. Егор Митрошин — Константин Тиунов (ХМАО-Югра-1).
8. Павел Соловьев — Виктор Жуль (Красноярский край-2).
9. Илья Трегубов — Александр Бакуров (Ленинградская область).
10. Денис Филимонов — Владислав Афанасьев (Татарстан-4).
11. Даниил Муралеев — Платон Исламшин (Свердловская область-1).
13. Иван Селезнев — Иван Безматерных (ЯНАО).
14. Данил Нелипа — Алексей Распутин (Москва).
15. Дмитрий Федотов — Матвей Кетов (ХМАО-Югра-2).
