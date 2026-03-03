«Врач посмотрела и сказала: “Абсцесс, надо резать”. И практически сразу, почти на живую, разрезали». Кочанова о пропуске чемпионата России

— С детства я часто болею ангиной и в целом хорошо знаю свое горло: что мне делать, как лечиться. За два дня до вылета мне стало плохо, заболело горло. Решила, что смогу быстро поставить себя на ноги, и действительно справилась. Осталась лишь небольшая слабость, но после перелета стало получше. Мы провели тренировки, я решила, что дотяну до чемпионата, выступлю, а уже потом буду разбираться, если возникнут проблемы. Но на второй или третий день после прилета у меня отек лимфоузел с правой стороны. Подумала: прокапаюсь, попью таблетки — и все пройдет, отпустит. Однако организм никак не отреагировал.