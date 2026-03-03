Ричмонд
Лыжи. Чемпионат мира среди юниоров. Скари и Хенрикссон победили в спринтах вольным стилем

3 марта на чемпионате мира по лыжным гонкам среди юниоров и молодежи прошли спринты вольным стилем.

Источник: Спортс"

Лыжные гонки.

Чемпионат мира среди юниоров и молодежи.

Лиллехаммер, Норвегия.

Спринт, вольный стиль.

Юноши.

1. Филип Скари (Норвегия) — 2.33,20.

2. Элиас Кек (Германия) — 1,11.

3. Роман Альдер (Швейцария) — 2,50.

4. Тео Галли (Италия) — 8,71.

5. Эрик Бергстрем (Швеция) — 37,23.

6. Оскар Опстад Вике (Норвегия) — не финишировал.

Девушки.

1. Элин Хенрикссон (Швеция) — 2.58,01.

2. Мина Софи Кьераас Моланд (Норвегия) — 0,20.

3. Хелене Экрхейм Хауген (Норвегия) — 0,84.

4. Марго Тирлой (Франция) — 1,67.

5. Леони Перри (Франция) — 2,48.

6. Фабьен Альдер (Швейцария) — 3,80.