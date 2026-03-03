Лыжи. Чемпионат мира среди юниоров. Скари и Хенрикссон победили в спринтах вольным стилем

Лыжные гонки.
Чемпионат мира среди юниоров и молодежи.
Лиллехаммер, Норвегия.
Спринт, вольный стиль.
Юноши.
1. Филип Скари (Норвегия) — 2.33,20.
2. Элиас Кек (Германия) — 1,11.
3. Роман Альдер (Швейцария) — 2,50.
4. Тео Галли (Италия) — 8,71.
5. Эрик Бергстрем (Швеция) — 37,23.
6. Оскар Опстад Вике (Норвегия) — не финишировал.
Девушки.
1. Элин Хенрикссон (Швеция) — 2.58,01.
2. Мина Софи Кьераас Моланд (Норвегия) — 0,20.
3. Хелене Экрхейм Хауген (Норвегия) — 0,84.
4. Марго Тирлой (Франция) — 1,67.
5. Леони Перри (Франция) — 2,48.
6. Фабьен Альдер (Швейцария) — 3,80.