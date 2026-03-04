Ричмонд
Лыжи. Чемпионат России-2026. Команды Большунова и Ардашева, Якимушкина и Червоткина, Митрошина и Тиунова пробегут эстафету

5 марта на чемпионате России по лыжам в Южно-Сахалинске пройдет мужская эстафета.

Источник: Спортс"

ФосАгро Чемпионат России по лыжным гонкам-2026.

Южно-Сахалинск.

Мужчины.

Эстафета.

Начало — 8:00 по московскому времени, прямая трансляция — «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист.

1. Татарстан-1 (Антон Тимашов, Сергей Ардашев, Иван Горбунов, Александр Большунов).

2. Тюменская область (Иван Якимушкин, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Артем Мальцев).

3. Коми-1 (Илья Порошкин, Алексей Виценко, Евгений Семяшкин, Кирилл Кочегаров).

4. Татарстан-2 (Андрей Ларьков, Владислав Осипов, Сергей Волков, Сергей Забалуев).

5. Татарстан-3 (Владислав Афанасьев, Владимир Фролов, Виктор Иванов, Вячеслав Мамичев).

7. ХМАО-Югра (Андрей Кузнецов, Константин Тиунов, Андрей Мельниченко, Егор Митрошин).

10. Ленинградская область (Егор Гусак, Илья Трегубов, Никита Денисов, Александр Бакуров).

12. Красноярский край (Виктор Жуль, Дмитрий Жуль, Павел Соловьев, Данила Карпасюк).

Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске.