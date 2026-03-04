Ричмонд
Вяльбе о Непряевой и Коростелеве на Олимпиаде: «Не хочу обидеть Дашу с Савелием, но я не верила, что у нас будут медали»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о результатах Дарьи Непряевой и Савелия Коростелева на Олимпиаде-2026 в Италии.

Источник: Sports

"Не хочу обидеть Дашу с Савелием, я честно скажу, не верила, что у нас будут медали. Очень сложно, достаточно маленький период, чтобы даже к этому снегу привыкнуть. Все-таки у ребят не было совместной конкуренции со спортсменами, у мужиков это норвежцы, у женщин шведки и так далее. Объективности ради, Даша не была лидером в нашей сборной команде в этом году.

99% мы бегаем полностью на натуральном снеге. А там как раз все наоборот. У них практически уже нигде в Европе нет снега, они все бегают на искусственном снеге, а он, априори, конечно, гораздо быстрее", — сказала Вяльбе.