Лыжи. Кубок мира. Сван, Хагстрем, Далквист, Сундлинг, Шистад, Фендрих, Ридзек, Диггинс выступят в квалификации конькового спринта

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26.
7-й этап.
Лахти, Финляндия.
Спринт, свободный стиль, женщины.
Начало квалификации — 11.00 по московскому времени, начало финалов — 13:30. Прямая трансляция — Okko.
Старт-лист.
1. Юлие Дривенес (Норвегия).
2. Лаура Гиммлер (Германия).
4. Линн Сван (Швеция).
6. Моа Лундгрен (Швеция).
7. Катержина Янатова (Чехия).
8. Ясми Йоэнсуу (Финляндия).
9. Юлие Мире (Норвегия).
10. Колетта Ридзе (Германия).
12. Майя Далквист (Швеция).
14. Моа Илар (Швеция).
16. Надин Фендрих (Швейцария).
19. Милла Андреассен (Норвегия).
20. Йоханна Хагстрем (Норвегия).
22. Йонна Сундлинг (Швеция).
24. Кристине Ставос Шистад (Норвегия).
28. Джесси Диггинс (США).
30. Матильде Мирвол (Норвегия).
41. Тириль Венг (Норвегия).
Расписание трансляций седьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти.