Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Хегген, Эвен Нортуг, Пеллегрино, Шанава, Огден, Шаппа пробегут в квалификации спринта свободным стилем

7 марта лыжники выступят в спринте на этапе Кубка мира в Лахти.

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26.

7-й этап.

Лахти, Финляндия.

Спринт, свободный стиль, мужчины.

Начало квалификации — 11.00 по московскому времени, начало финалов — 13:30. Прямая трансляция — Okko.

Старт-лист.

2. Валерио Гронд (Швейцария).

4. Федерико Пеллегрино (Италия).

6. Бен Огден (США).

7. Юхан Хагстрем (Швеция).

9. Беньямин Мозер (Австрия).

14. Яник Рибли (Швейцария).

16. Эвен Нортуг (Норвегия).

18. Йоханнес Клэбо (Норвегия).

21. Давиде Грац (Италия).

24. Ларс Хегген (Норвегия).

26. Жюль Шаппа (Франция).

29. Харальд Амундсен (Норвегия).

30. Люка Шанава (Франция).

31. Элиа Барп (Италия).

49. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия).

76. Мика Фермойлен (Австрия).

