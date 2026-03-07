Лыжи. Чемпионат России. Крупицкая, Пантрина, Горбунова, Кусургашева, Смирнова, Шалобода, Истомина выступят в коньковом масс-старте на 50 км

ФосАгро Чемпионат России по лыжным гонкам-2026.
Южно-Сахалинск.
Женщины.
50 км, масс-старт, свободный стиль.
Начало — 7:30 по московскому времени, прямая трансляция — «Матч ТВ», «Матч! Арена».
Старт-лист.
1. Евгения Крупицкая.
2. Лидия Горбунова.
3. Елизавета Пантрина.
4. Арина Кусургашева.
5. Екатерина Шибекина.
6. Ольга Царева.
7. Екатерина Смирнова.
8. Дарья Канева.
9. Елизавета Шалабода.
10. Ксения Шорохова.
11. Алина Кудисова.
12. Екатерина Булычева.
13. Арина Рощина.
14. Мария Истомина.
15. Светлана Заборская.
16. Христина Мацокина.
17. Олеся Ляшенко.
18. Эльвина Альтапова.
19. Лариса Рясина.
20. Дарья Белослудцева.
21. Наталья Зюзева.
22. Анастасия Игнатьева.
23. Дарья Рогозина.
24. Елизавета Еремеева.
25. Анна Королева.
26. Анна Кожинова.
27. Ирина Ибрагимова.
28. Арина Перевозчикова.
29. Ольга Васильева.
30. Полина Порошкина.
31. Александра Кононова.
32. Рада Тарасенко.
33. Виктория Лукашова.
34. Алина Киливнюк.
35. Дарья Нечипоренко.
36. Анастасия Пашуто.
37. Вероника Дробитько.
38. Мария Козекаева.
39. Анастасия Жданова.
40. Валентина Тикинева.
41. Марина Черноусова.
