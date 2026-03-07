Федерация хоккея с мячом России оштрафовала «Старт» на 100 000 рублей за растаявший на стадионе лед

1 марта «Старт» и кемеровский «Кузбасс» должны были провести третий матч четвертьфинала в Нижнем Новгороде, однако он был отменен из-за плохого состояния льда — 27 февраля на стадионе «Труд» произошла авария, которая привела к разгерметизации трубопроводов и утечке хладоносителя.