Федерация хоккея с мячом России оштрафовала «Старт» на 100 000 рублей за растаявший на стадионе лед

Федерация хоккея с мячом России (ФХМР) оштрафовала нижегородский клуб «Старт» на 100 000 рублей за неудовлетворительное состояние льда на стадионе перед матчем ¼ финала чемпионата России.

1 марта «Старт» и кемеровский «Кузбасс» должны были провести третий матч четвертьфинала в Нижнем Новгороде, однако он был отменен из-за плохого состояния льда — 27 февраля на стадионе «Труд» произошла авария, которая привела к разгерметизации трубопроводов и утечке хладоносителя.

2 марта контрольно-дисциплинарный комитет ФХМР наложил штраф на ХК «Старт» за «неудовлетворительное состояние ледового поля, представляющего опасность для участников матча чемпионата России» и засчитал клубу техническое поражение в матче с «Кузбассом».