Лыжи. Кубок мира. Коростелев, Клэбо, Нюэнгет, Амундсен, Нисканен, Огден, Стенсхаген выступят в классической «разделке» на 10 км

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26.
7-й этап.
Лахти, Финляндия.
Мужчины.
10 км, классический стиль, раздельный старт.
Начало — 14:15 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.
Старт-лист.
1. Лаури Вуоринен (Финляндия).
7. Ян Штельбен (Германия).
14. Калле Халварссон (Швеция).
16. Бен Огден (США).
25. Жюль Шаппаз (Франция).
26. Тео Шели (Франция).
37. Густав Берглунд (Швеция).
39. Фридрих Мох (Германия).
40. Вильям Поромаа (Швеция).
46. Федерико Пеллегрино (Италия).
48. Гас Шумахер (США).
50. Савелий Коростелев (Россия).
52. Уго Лапалю (Франция).
54. Йоханнес Клэбо (Норвегия).
56. Ииво Нисканен (Финляндия).
60. Мика Фермойлен (Австрия).
62. Мартин Левстрем Нюэнгет (Норвегия).
64. Маттис Стенсхаген (Норвегия).
66. Харальд Амундсен (Норвегия).
68. Андреас Фьюрен Рее (Норвегия).
70. Эндрю Масгрэйв (Великобритания).
