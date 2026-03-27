United Rugby Championship. 14-й тур. «Глазго» сыграет с «Бенеттоном», «Ленстер» встретится со «Скарлетс» и другие матчи

27−28 марта пройдут матчи 14-го тура United Rugby Championship.

Источник: Спортс‘’

United Rugby Championship.

14-й тур.

27 марта.

Шаркс (ЮАР) — Кардифф Блюз (Уэльс) — 20.00.

Глазго (Шотландия) — Бенеттон (Италия) — 22.45.

Ленстер (Ирландия) — Скарлетс (Уэльс) — 22.45.

28 марта.

Буллс (ЮАР) — Манстер (Ирландия) — 15.00.

Коннахт (Ирландия) — Оспрейс (Уэльс) — 17.15.

Лайонс (ЮАР) — Дрэгонс (Уэльс) — 17.30.

Стормерс (ЮАР) — Эдинбург (Шотландия) — 20.00.

Дзебре (Италия) — Ольстер (Ирландия) — 22.45.

Турнирное положение: Глазго — 49 очков (13 игр), Стормерс — 45 (13), Ольстер — 42 (13), Ленстер — 41 (13), Кардифф Блюз — 40 (13), Манстер — 39 (13), Лайонс — 37 (13), Буллс — 34 (13), Коннахт — 34 (13), Оспрейс — 29 (13), Шаркс — 28 (13), Бенеттон — 27 (13), Эдинбург — 23 (13), Скарлетс — 20 (13), Дрэгонс — 20 (13), Дзебре — 12 (13).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.