Тонали: «Италия столкнулась с демонами прошлого, готовясь к игре с Северной Ирландией»

Полузащитник сборной Италии Сандро Тонали прокомментировал победу над Северной Ирландии (2:0) в полуфинальном стыковом матче ЧМ-2026.
«Мы столкнулись с демонами прошлого, готовясь к этой игре. Италия не попадала на два чемпионата мира подряд. Не могли не думать об этом. Не скажу, что нам было страшно, но те поражения иногда всплывают в памяти», — цитирует официальный сайт УЕФА Тонали.
В финале стыкового раунда Италия встретится с Боснией и Герцеговиной. Матч состоится 31 марта.
