«Денвер» переиграл «Юту», Йокич оформил трипл-дабл

«Денвер» выиграл у «Юты» в матче регулярного чемпионата НБА — 135:129. Игра прошла на «Болл Арене» в Денвере.
Центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл — 33 очка, 17 подборов и 12 передач.
«Денвер» продлил победную серию и с результатом 47−28 занимает 4-е место в Западной конференции. «Юта» идет на 14-й строчке — 21−53.
НБА.
Регулярный чемпионат.
«Денвер» — «Юта» — 135:129 (37:26, 25:36, 36:43, 37:24).
Д: Йокич (33 + 17 подборов + 12 передач), Дж. Мюррэй (31 + 14 передач), Гордон (17).
Ю: Филиповски (25), Уильямс (24), Бэйли (15), Сенсабо (13).