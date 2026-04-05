Турнир претендентов. 7-й тур. Есипенко белыми проиграл Вэй И, Синдаров сыграл вничью с Гири, другие результаты

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко белыми проиграл представителю Китая Вэй И.
Турнир претендентов.
Пейя, Кипр.
7-й тур.
Андрей Есипенко (Россия) — Вэй И (Китай) — 0:1.
Жавохир Синдаров (Узбекистан) — Аниш Гири (Нидерланды) — 0,5:0,5.
Маттиас Блюбаум (Германия) — Хикару Накамура (США) — 0,5:0,5.
Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Фабиано Каруана (США) — 0,5:0,5.
Турнирное положение: Синдаров — 6, Каруана — 4,5, Прагнанандха — 3,5, Блюбаум, Вэй И — по 3, Накамура — 2,5, Есипенко — 2.
ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа — с черными. Турнир проходит по круговой системе.
Контроль времени — 90 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход (начиная с 41-го хода).