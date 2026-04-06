Киву после победы над «Ромой»: «У “Интера” есть признаки зрелости»

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву прокомментировал победу над «Ромой» (5:2) в домашнем матче 31-го тура чемпионата Италии.
"Я очень рад возвращению Лаутаро Мартинеса, рад видеть гол и голевую передачу Маркуса, видеть гол Бареллы, видеть, как здорово сыграл Дензел Дюмфрис.
Поворотным моментом, который заставил всех на скамейке запасных бурно праздновать, стал третий гол на заре второго тайма. Это было то, о чем мы просили в перерыве — правильный подход сразу после выхода из раздевалки, чтобы завершить игру и забить больше голов.
Вы понимаете, что происходит на поле, что есть признаки зрелости у этой команды. В последних матчах были некоторые колебания, когда мы пытались удержать результат, но не должны были этого делать. Сегодня вечером мы вышли на второй тайм с правильным настроем, пытаясь доминировать и добить игру.
Когда вы даете игрокам «Ромы» время и пространство, они очень хороши в поиске свободных зон и создании моментов для своих нападающих. Мы прибавили, стали чаще бежать в борьбу за мяч, и это был очень хороший второй тайм", — цитирует румынского специалиста DAZN.
«Интер» лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии — у команды 72 очка после 31 игры.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.