Макс Ферстаппен: «Месси способен забить откуда угодно и когда угодно, от него невозможно защититься»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о таланте нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси.

Источник: Спортс‘’

"Он умеет читать игру. Многим игрокам нужно пространство для того, чтобы забить, но не ему.

Он способен забить откуда угодно и когда угодно. Ты думаешь, что можешь его остановить, но это не так. Он всегда находит свой шанс.

К примеру, гол, который он забил в ворота сборной Голландии на последнем чемпионате мира. От него просто невозможно защититься«, — подчеркнул четырехкратный чемпион “Формулы-1”.

Уход Ферстаппена из «Ф-1» ради дрим-тим с Феттелем и Алонсо? Автоконцерны подерутся за такой шанс.

В мире «королевских гонок» очень многое решают скоростные качества автомобилей, а также деньги спортсменов, за которые можно получить место в какой-нибудь команде. Чемпионами при таких раскладах становятся единицы достойных. Случай Макса Ферстаппена уникален тем, что при возможностях его отца мир гонок реально получил большую звезду. И биография спортсмена это подтверждает.
