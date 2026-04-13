Умер первый президент Всероссийской федерации волейбола Валентин Жуков

Жуков возглавлял ВФВ с 1991 по 2004 год, с 2006-го был почетным президентом организации.
"Валентин Васильевич принял на себя руководство высшим органом власти нашей любимой игры в невероятно трудное время: на обломках большого государства в дни, когда будущее было туманным и многим было не до спорта, тем более — до профессионального. Лучшие игроки страны уехали заграницу — им нужно было кормить семьи.
Жукову и его сподвижникам пришлось строить новый волейбольный пазл, собирать его в картинку. Общаться с губернаторами, спонсорами, следовать веяниям времени и заинтересовывать крупные корпорации в поддержке одного из самых успешных видов спорта для страны.
Последние 15 лет Валентин Васильевич занимался развитием детско-юношеского спорта, курировал проведение всероссийских соревнований во всех возрастах, лично присутствуя почти на каждом финале. В зоне его ответственности и внимания находились целые поколения талантливых игроков.
Российский волейбол понес огромную утрату. Авторитет, харизма и характер Валентина Васильевича оказывали большое влияние на возможности развития нашего вида спорта. Его грамотность и профессионализм помогали принимать исключительно взвешенные и компетентные решения. Валентин Васильевич был порядочным человеком, замечательным другом и великолепным специалистом.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Валентина Васильевича. Скорбим вместе с вами…" — говорится в заявлении ВФВ.