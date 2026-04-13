Турнир претенденток. 13-й тур. Горячкина сыграет с Чжу Цзиньэр, Лагно против Дешмукх и другие партии

Турнир претенденток.
Пейя, Кипр.
13-й тур.
Начало партий — 15:45 по московскому времени, прямая трансляция — ютуб-канал ФИДЕ.
Бибисара Асаубаева (Казахстан) — Анна Музычук (Украина).
Екатерина Лагно (Россия) — Дивья Дешмукх (Индия).
Тань Чжунъи (Китай) — Рамешбабу Вайшали (Индия).
Чжу Цзиньэр (Китай) — Александра Горячкина (Россия).
Турнирное положение: Вайшали, Чжу Цзиньэр — по 7, Асаубаева, Музычук — 6,5, Горячкина, Лагно — 5,5, Дешмукх, Тань Чжунъи — по 5.
ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа — с черными. Турнир проходит по круговой системе.
Контроль времени — 90 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход (начиная с 41-го хода).