Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Турнир претенденток. 13-й тур. Горячкина сыграет с Чжу Цзиньэр, Лагно против Дешмукх и другие партии

14 апреля пройдет 13-й тур шахматного турнира претенденток.

Источник: Спортс‘’

Турнир претенденток.

Пейя, Кипр.

13-й тур.

Начало партий — 15:45 по московскому времени, прямая трансляция — ютуб-канал ФИДЕ.

Бибисара Асаубаева (Казахстан) — Анна Музычук (Украина).

Екатерина Лагно (Россия) — Дивья Дешмукх (Индия).

Тань Чжунъи (Китай) — Рамешбабу Вайшали (Индия).

Чжу Цзиньэр (Китай) — Александра Горячкина (Россия).

Турнирное положение: Вайшали, Чжу Цзиньэр — по 7, Асаубаева, Музычук — 6,5, Горячкина, Лагно — 5,5, Дешмукх, Тань Чжунъи — по 5.

ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа — с черными. Турнир проходит по круговой системе.

Контроль времени — 90 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход (начиная с 41-го хода).