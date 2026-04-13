Мазепин о том, как добиться допуска с флагом: «Спортсмены должны быть яркими и заметными с точки зрения результатов. Тогда и общественность говорит, что россиян нужно допустить»

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допустила российских и белорусских спортсменов к своим соревнованиям с флагом и гимном.
"Совет для других российских федераций? Это комплекс мер. Первое — нужно выстроить рабочие отношения с международными федерациями.
Второе — спортсмены должны быть образцом выполнения всех требований. Иногда эти требования немного жесткие, но не мы пишем эти правила.
Третье — спортсмены должны быть яркими и заметными с точки зрения результатов. Когда русские пловцы или синхронистки претендуют на золото, все понимают, что соревнования без наших спортсменов — ненастоящие игры. Тогда и общественность говорит, что россиян нужно допустить", — сказал Мазепин.