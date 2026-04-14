Луис Энрике перед матчем «Ливерпуль» — «ПСЖ»: «Нужно быть очень осторожными. Это почти ловушка»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился ожиданиями от ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился ожиданиями от ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

«В этом и заключается сложность этого матча — нужно быть очень осторожными. Здесь есть подводные камни. Это почти ловушка. Все говорят: “Вы легко выиграли 2:0 и намного сильнее соперника”. Люди так говорят, и, возможно, это так, я не знаю. Но ситуация может измениться очень быстро. Нужно быть готовыми.

Можно пропустить в первом тайме, и игра останется открытой. Я думаю, что нам нужно готовиться к этому матчу точно так же, как и к предыдущим. «Ливерпулю» придется идти вперед и атаковать, пытаться забить, но я должен убедиться, что моя команда знает, что столкнется с трудностями. Это будет нелегко", — сказал испанский тренер на пресс-конференции.

В первом матче «ПСЖ» победил со счетом 2:0. Ответная игра пройдет 14 апреля и начнется в 22.00 по московскому времени.

