Экс-боксера Кроуфорда оштрафовали на 75 долларов за опасное вождение

Бывший абсолютный чемпион мира в трех весовых категориях американец Теренс Кроуфорд был признан виновным в неосторожном вождении. Его обязали выплатить штраф в размере 75 долларов, сообщает ESPN.
Инцидент связан с остановкой транспортного средства в прошлом году, при которой полицейский под дулом пистолета приказал бывшему боксеру и его пассажирам выйти из автомобиля.
Кроуфорда остановили 28 сентября, через несколько часов после того, как в его родном городе Омахе прошел парад по центру города в честь его победы единогласным решением судей над Канело Альваресом в чемпионском бою во втором среднем весе. Эта победа сделала Кроуфорда первым боксером-мужчиной, завоевавшим титулы в трех дивизионах в статусе абсолютного чемпиона. В декабре он объявил о завершении карьеры с рекордом 42 победы (31 нокаут) и ноль поражений.
Офицеры остановили Кроуфорда после того, как заметили автомобиль, который ехал опасно. При остановке глава службы безопасности Кроуфорда сказал офицеру, стоявшему у переднего пассажирского окна, что у него есть законное огнестрельное оружие. Через несколько секунд офицер со стороны водителя заметил пистолет на полу. Полицейские приказали всем выйти из автомобиля.
Кроуфорд рассказал, что наклонился, чтобы сказать офицеру со стороны пассажира, что у него также есть законное оружие, но офицер, который был у окна водителя, не услышал его. Полиция подтвердила, что все находящиеся в автомобиле имели законное право на ношение оружия. Кроуфорду выписали штраф и отпустили.
Этот инцидент побудил начальника полиции Омахи провести внутреннее расследование действий офицеров. Шеф полиции заявил, что они были признаны законными.
Помимо штрафа, Кроуфорд обязан оплатить судебные издержки в сумме 49 долларов США.
