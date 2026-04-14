Экс-боксера Кроуфорда оштрафовали на 75 долларов за опасное вождение

Кроуфорда остановили 28 сентября, через несколько часов после того, как в его родном городе Омахе прошел парад по центру города в честь его победы единогласным решением судей над Канело Альваресом в чемпионском бою во втором среднем весе. Эта победа сделала Кроуфорда первым боксером-мужчиной, завоевавшим титулы в трех дивизионах в статусе абсолютного чемпиона. В декабре он объявил о завершении карьеры с рекордом 42 победы (31 нокаут) и ноль поражений.