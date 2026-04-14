Calciomercato: «Интер» интересуется защитником «Брюгге» Ордоньесом

«Интер» заинтересован в подписании контракта с защитником «Брюгге» Хоэлем Ордоньесом, сообщает Calciomercato.
По данным источника, 21-летний венесуэлец входит в число предпочтительных вариантов для «Интернационале» на позицию центрального защитника, но его для подписания потребуется от 35 до 40 миллионов евро.
Ордоньес играет за «Брюгге» с июля 2023 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2029 года. В сезоне-2025/26 футболист в 38 матчах забил четыре гола.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 33 миллиона евро.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.