Гюлер получил красную карточку после финального свистка в матче с «Баварией»

Полузащитник «Реала» Арда Гюлер был удален после финального свистка в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов против «Баварии» (3:4).
21-летний турок, который оформил дубль в Мюнхене, после завершения матча был недоволен работой арбитра и начал высказывать ему претензии на повышенных тонах. Как сообщает сайт УЕФА, сначала игроку была показана желтая карточка, а затем сразу же еще одна желтая и красная карточки.
Таким образом, Гюлер пропустит первый матч общего этапа Лиги чемпионов в сезоне-2025/26.
«Бавария» по сумме двух встреч обыграла «Реал» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с «ПСЖ».
