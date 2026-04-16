Гюлер получил красную карточку после финального свистка в матче с «Баварией»

21-летний турок, который оформил дубль в Мюнхене, после завершения матча был недоволен работой арбитра и начал высказывать ему претензии на повышенных тонах. Как сообщает сайт УЕФА, сначала игроку была показана желтая карточка, а затем сразу же еще одна желтая и красная карточки.