Емченко: «Фрейзер и Мун всегда мотивируют быть лучшей версией себя»

Разыгрывающий защитник «Зенит» Владислав Емченко после победы над УНИКСом (86:69) в матче Единой лиги ВТБ в комментарии для «СЭ» рассказал об атмосфере на тренировках команды.
— При Деяне Радониче вы стали играть по 20+ минут. Можно сказать, что быстро адаптировались к системе черногорского тренера?
— Я всегда выхожу на площадку и играю на все 100 процентов. Рад, что Деян доверяет мне. Стараюсь выполнять установки тренера и делать все возможное, чтобы моя команда победила.
— Есть ли в команде такой баскетболист, с кем вы постоянно соревнуетесь на тренировках?
— У нас в раздевалке отличная атмосфера: на тренировках постоянно присутствует соревновательный дух. Отвечая же на ваш вопрос, назову Трента [Фрейзера] и Ксавьера [Муна]: они по большей части играют на моей позиции. Играя на тренировках, я всегда стараюсь выходить победителем в любом моменте, будь то нападение или защита. Особенно против Трента и Ксавьера. Поэтому эти двое всегда меня мотивируют быть лучшей версией себя.