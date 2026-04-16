Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Арбелоа — об ответной игре с «Баварией»: «Это был великий матч»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал поражение от «Баварии» (3:4) в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов.

Источник: Спорт-Экспресс

«Это был великий матч. “Реал” забил трижды, и у нас был шанс забить еще больше. Переживаю за всех, за тщетность приложенных усилий. Больно, что “Реал” не выиграет в этом году свой 16-й титул Лиги чемпионов, но я очень горд, так как мы возвращаемся в Мадрид, отдав все свои силы без остатка. У “Реала” было несколько возможностей забить. Перед пропущенным голом мы собирались провести пару замен, но именно он решил исход матча. Сбыться мечтам было не суждено», — цитирует официальный сайт УЕФА Арбелоа.

«Бавария» по сумме двух встреч обыграла «Реал» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с «ПСЖ».

15 апр 22:00 Бавария — Реал 4:3.

Геройство «Реала» перечеркнула глупость Камавинга — «Бавария» победила Мадрид в великом матче.