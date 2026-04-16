Райс: «Выход в полуфинал дважды кряду — потрясающее достижение для “Арсенала”

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс прокомментировал ничью со «Спортингом» (0:0) в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов и выход в полуфинал.
«Я в восторге. Это было действительно тяжелое испытание для “Арсенала” в двух матчах. Выход в полуфинал дважды кряду — потрясающее достижение для нашей команды, и теперь мы хотим сделать еще один шаг и попасть в финал. В этом году мы уже играли с “Атлетико”, и это был очень хороший матч. С нетерпением ждем следующего поединка», — цитирует официальный сайт УЕФА Райса.
«Арсенал» одержал победу в первом матче со счетом 1:0, поэтому по сумме двух встреч вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с «Атлетико».
15 апр 22:00 Арсенал — Спортинг 0:0.
Скромное счастье Артеты. «Арсенал» засушил «Спортинг» и вышел на «Атлетико».