«Арсенал» — «Спортинг»: видеообзор матча Лиги чемпионов

«Арсенал» и «Спортинг» сыграли вничью в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов — 0:0. Игра прошла в Лондоне.
Команды за два тайма сделали всего по одному удару в створ ворот и не забили голов. Всего у «канониров» было 15 ударов, а у лиссабонцев — 8.
«Арсенал» одержал победу в первом матче со счетом 1:0, поэтому по сумме двух встреч вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с «Атлетико».
Скромное счастье Артеты. «Арсенал» засушил «Спортинг» и вышел на «Атлетико».