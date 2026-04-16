Боржеш: «Не должно быть никакого разочарования, только гордость за то, чего добился “Спортинг” в ЛЧ»

Главный тренер «Спортинга» Руй Боржеш прокомментировал ничью с «Арсеналом» (0:0) в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов.

«Не должно быть никакого разочарования, только гордость за то, чего мы добились: два важных матча против одной из лучших команд Европы. Для нас нет слова “разочарование”, есть только восстановление. Если мы хотим быть в числе лучших в Европе, нам нужна психологическая устойчивость, чтобы играть каждые три дня и справляться с нагрузкой. Это дополнительная мотивация для нас. “Спортинг” любит владеть мячом, играть в атаке, играть “первым номером”. Мы не отклонились от своего стиля. Мы показали характер и свою индивидуальность.

С точки зрения стратегии мы сыграли отлично. У нас было больше возможностей, «Арсенал» не создавал много моментов в нашей штрафной, ни здесь, ни в Лиссабоне. Мы отлично играли с мячом и не позволяли «Арсеналу» переломить ситуацию, а ведь у них много классных игроков, которые способны решить исход любого матча в ситуациях один на один. Думаю, слово «горжусь» идеально подходит для описания того, что сделали мои ребята в этих двух матчах. Считаю, что мы заслуживали большего, возможно, дополнительного времени. В обеих играх у «Спортинга» было больше голевых моментов. Характер и самоотдача в борьбе против одной из лучших команд Европы были на высоте", — цитирует официальный сайт УЕФА Боржеша.

«Арсенал» одержал победу в первом матче со счетом 1:0, поэтому по сумме двух встреч вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с «Атлетико».

15 апр 22:00 Арсенал — Спортинг 0:0.

Скромное счастье Артеты. «Арсенал» засушил «Спортинг» и вышел на «Атлетико».