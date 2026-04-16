Боржеш: «Не должно быть никакого разочарования, только гордость за то, чего добился “Спортинг” в ЛЧ»

С точки зрения стратегии мы сыграли отлично. У нас было больше возможностей, «Арсенал» не создавал много моментов в нашей штрафной, ни здесь, ни в Лиссабоне. Мы отлично играли с мячом и не позволяли «Арсеналу» переломить ситуацию, а ведь у них много классных игроков, которые способны решить исход любого матча в ситуациях один на один. Думаю, слово «горжусь» идеально подходит для описания того, что сделали мои ребята в этих двух матчах. Считаю, что мы заслуживали большего, возможно, дополнительного времени. В обеих играх у «Спортинга» было больше голевых моментов. Характер и самоотдача в борьбе против одной из лучших команд Европы были на высоте", — цитирует официальный сайт УЕФА Боржеша.