Рюдигер — об удалении Камавинга: «Вы видели там красную карточку?»

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер после поражения от «Баварии» (3:4) в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов выразил возмущение удалением Эдуардо Камавинга в конце второго тайма.
На 86-й минуте Камавинга нарушил правила на Харри Кейне, а после свистка арбитра взял мяч в руки и побежал с ним, за что получил желтую карточку, которая стала для него второй в матче.
«Лучше я не буду говорить о рефери. Вы видели там красную карточку?» — сказал Рюдигер в микст-зоне после игры.
«Бавария» по сумме двух встреч обыграла «Реал» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с «ПСЖ».
15 апр 22:00 Бавария — Реал 4:3.
