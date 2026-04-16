Компани: «Бавария» была ментально сильна в ответном матче с «Реалом», постоянно оправляясь от неудач"

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал победу над «Реалом» (4:3) в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов.
«Игра была очень эмоциональной. “Бавария” много владела мячом и всегда ощущала, что может забить, но мадридский “Реал” есть мадридский “Реал”. Эта команда всегда представляет собой угрозу. Сегодня игроки “Баварии” были ментально сильны, постоянно оправляясь от неудач. Болельщики тоже помогли нам. Сохраняя хладнокровие, не теряли ощущения, что наш миг настанет», — цитирует пресс-служба УЕФА Компани.
«Бавария» по сумме двух встреч обыграла «Реал» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с «ПСЖ». Первый матч — 28 апреля, а ответный — 6 мая.
15 апр 22:00 Бавария — Реал 4:3.
