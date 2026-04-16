«Реал» рассматривает кандидатуры Дешама и Почеттино на смену Арбелоа

«Реал» ведет поиски нового главного тренера на замену Альваро Арбелоа. По информации The Athletic, мадридский клуб рассматривает кандидатуры четырех специалистов.

Кандидатура Юргена Клоппа высоко оценивается руководством клуба, но между сторонами пока нет никаких контактов. Президент «Реала» Флорентино Перес ценит Зинедина Зидана, но тот должен возглавить сборную Франции.

Также «Реалом» рассматриваются кандидатуры Дидье Дешама, который после ЧМ-2026 покинет сборную Франции, и Маурисио Почеттино, тренирующего сборную США.

В среду, 15 апреля, «Реал» проиграл «Баварии» (3:4) в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов и вылетел из турнира.

Геройство «Реала» перечеркнула глупость Камавинга — «Бавария» победила Мадрид в великом матче.