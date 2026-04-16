«Реймс» поддержал Экитике, из-за которой игрок пропустит ЧМ-2026

«Реймс» поддержал форварда «Ливерпуля» Юго Экитике, получившего травму в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (0:2). 23-летний француз, который является воспитанником «Реймса», из-за повреждения может пропустить около года.
«Ты на всей скорости мчался к чемпионату мира, но только травма могла остановить тебя… Ты вернешься еще сильнее, Юго, выздоравливай скорее!» — написала пресс-служба «Реймса».
Экитике первый матч за сборную Франции сыграл 5 сентября 2025 года. На его счету 2 гола в 8 играх на международном уровне.
Экитике не поедет на ЧМ и может пропустить почти год. В матче с «ПСЖ» форвард травмировал ахилл.